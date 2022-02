The Batman, Flash, Black Adam e Aquaman 2 nel nuovo spot della DC Films

Dopo il nuovo poster di The Batman, la DC ha condiviso in rete un breve video promozionale per alcuni dei suoi film in uscita, offrendo nuovi scorci fulminei a Black Adam, Aquaman & The Lost Kingdom e The Flash.

"Il 2022 è l'anno degli eroi", si legge nel post, un filmato-lampo di sette secondi che mostra brevi teaser di Black Adam e The Flash, così come The Batman e Aquaman e il Regno Perduto: nelle brevi anticipazioni dei primi tre film, che mostrano Batman (Robert Pattinson) con in mano una torcia, un Black Adam incappucciato (Dwayne "The Rock" Johnson) che sfoggia il suo super costume e uno sguardo ravvicinato a Barry Allen (Ezra Miller ) e al nuovo costume di Flash. Evidentemente, la DC non è ancora pronta a mostrare alcun filmato di Lost Kingdom, poiché il figlio di Atlan è invece rappresentato da una clip estratta da Aquaman del 2018 (e la cosa non sorprende, dato che Lost Kingdom ha terminato la produzione solo un mese fa).

Che questo breve filmato sia un'anticipazione di uno spot più sostanzioso da mandare in onda durante il Super Bowl? Del resto, per la prima volta nella sua storia, la DC Films si prepara a pubblicare sei film nel 2022: oltre ai quattro blockbuster già citati, infatti, nei prossimi mesi arriveranno il film d'animazione DC Super Pets - che uscirà al cinema - e il cinecomic Batgirl - che invece sarà un'esclusiva del servizio di streaming on demand HBO Max. A meno di nuovi rinvii sarà un anno ricchissimo per la casa di produzione, e uno spot al Super Bowl potrebbe rappresentare la meritata passerella.

Nel frattempo ecco le ultime dichiarazioni di Robert Pattinson su The Batman. Il cinecomic di Matt Reeves sarà il primo della lista per DC Films, con una data d'uscita fissata al 3 marzo prossimo.