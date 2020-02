The Batman, il filtro rosso lo fa sembrare Daredevil? Ecco come appare senza

Come ormai sanno anche gli abitanti di Metropolis il regista Matt Reeves ha condiviso il primo first look ufficiale a The Batman, con Robert Pattinson che per la prima volta si è mostrato davanti alla cinepresa con indosso la nuova tuta del Cavaliere Oscuro.

Nel mare di stupore generale, però, c'è stato anche chi ha trovato il tempo di lamentarsi per il filtro rosso utilizzato nel video, che renderebbe il vigilante di Gotham City troppo simile a Daredevil, eroe urbano della Marvel Comics visto nell'apprezzata serie televisiva di Netflix.

Se il celebre artista Bosslogic ha provato ad immaginare il risultato finale del nuovo costume del Cavaliere Oscuro, c'è anche chi ha rimosso il filtro rosso dal video condiviso nelle scorse ore, come potete vedere nel filmato in calce all'articolo. Inoltre, sempre sul web è spuntata una nuova versione delle immagini promozionali del nuovo Batman, che aggiunge i colori tenendo conto delle voci secondo cui il costume sarà sul grigio e sul blu.

Voi cosa ne pensate? Come vorreste che fosse la nuova tuta di Batman? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il film uscirà il 25 giugno 2021, con un cast che include Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis e Jeffrey Wright. Proprio il nuovo commissario Gordon, che rivedremo ad aprile in 007 No Time To Die, poco fa ha condiviso una foto dal set con il Bat-segnale, dunque aspettatevi altre novità in arrivo nei prossimi giorni.