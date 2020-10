The Batman, il film con Robert Pattinson utilizzerà la tecnologia di The Mandalorian!

The Hollywood Reporter segnala che The Batman, l'attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del protagonista, userà la tecnologia Lucasfilm creata per la serie tv The Mandalorian.

Il direttore creativo della Industrial Light & Magic Rob Brewdow ha rivelato che la tecnologia virtuale, il Led Wall noto come The Volume, verrà utilizzata per alcune scene selezionate nel film Reeves. Nella serie tv Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, The Volume ha permesso al team di eseguire il rendering degli sfondi virtuali in tempo reale utilizzando un motore grafico, che ha permesso di girare scene in luoghi sempre diversi sullo stesso palcoscenico.

Questo ha ridotto in maniera drastica la post-produzione solitamente necessaria per creare gli sfondi dopo che la realizzazione di una determinata scena con green screen. Il regista e co-creatore di The Mandalorian Jon Favreau e il direttore della fotografia Greig Fraser sono stati determinanti nell'uso della tecnologia, e Fraser è coinvolto come dop in The Batman.

All'inizio di quest'anno, Favreau aveva suggerito che The Volume potrebbe essere utilizzato in "quasi tutti i film" in futuro. Ha spiegato: "Penso che prima o poi in quasi tutti i film verrà usata questa tecnologia in qualche modo o forma." Non a caso, recentemente è stato annunciato che anche Thor: Love & Thunder sfrutterà The Volume.

The Batman - che vedrà protagonisti anche attori del calibro di Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis e Colin Farrell - è attualmente in produzione a Chicago e uscirà a marzo 2022.