The Batman, il film con Robert Pattinson non sarà parte del DCEU: svelata l'ambientazione!

Sulle pagine del The Hollywood Reporter, nell'annunciare la cancellazione di New Gods e The Trench e nuovi dettagli per The Flash, che farà chiarezza sulla Justice League, sono stati pubblicati anche nuovi dettagli sull'attesissimo The Batman con protagonista Robert Pattinson.

Nello specifico, mentre la Warner Bros. sta indirizzando i suoi sforzi per la creazione di un Multiverso, il film scritto e diretto da Matt Reeves rappresenterà a tutti gli effetti un franchise a sé stante: The Batman sarà ambientato in Earth-2 del DCEU, e rappresenterà un'eccezione all'interno del più ampio franchise della DC Films.

Come si legge sempre sull'Hollywood Reporter, infatti, la DC sta pianificando tutti i suoi film e tutte le sue serie televisive in arrivo per HBO Max come parte integrante del nuovo Multiverso; l'unico 'escluso' sarà proprio The Batman, un'anomalia scollegata dal resto del DCEU. Stesso dicasi, di conseguenza, per la serie tv Gotham PD, vero e proprio prequel prodotto da Matt Reeves e ambientato un anno prima degli eventi del film.

Ciò vuol dire che il franchise con Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Jeffrey Wright sarà sviluppato parallelamente al resto del DCEU, e non si rapporterà con gli altri titoli DC Films: in tal senso, qualora in futuro dovesse arrivare un altro film corale su una nuova Justice League, l'eventuale Batman del gruppo non sarà interpretato da Pattinson. Per lo meno non secondo i piani attualmente in atto.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!