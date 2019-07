The Batman: il film con Robert Pattinson entra ufficialmente in pre-produzione

Nuovo passo avanti per l'attesissimo film su Batman che vedrà Robert Pattinson nei panni di un giovane Bruce Wayne. Il film diretto da Matt Reeves, infatti, è entrato ufficialmente in fase di pre-produzione.

A rivelarlo è stato IMDb, che ha cambiato lo stato di avanzamento del film da "Script", ovvero la preparazione della sceneggiatura, a "Pre-Production".

La Warner Bros. ha tempo fino ai primi mesi del 2020, periodo in cui è previsto l'inizio delle riprese di The Batman, per trovare gli interpreti dei molti villain che dovrebbero apparire nel film: stando a diversi report, infatti, la piccola riporterà su grande schermo delle nuove versioni di personaggi iconici quali Catwoman e il Pinguino - già interpretati rispettivamente da Michelle Pfeiffer e Danny DeVito in Batman - Il Ritorno.

I dettagli della trama del film sono al momento sconosciuti, ma è stato rivelato che il Bruce Wayne di Pattinson sarà un giovane aspirante detective: una prospettiva molto cara agli affezionati dei fumetti DC che non è mai stata trasposta per il cinema.

The Batman (titolo provvisorio in attesa di un annuncio ufficiale) debutterà nelle sale il 25 giugno 2021. Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo ottobre toccherà a Joker, stand-alone dedicato al celebre villain del Cavaliere Oscuro che sarà ambientato negli anni '90 proprio come il film di Reeves: che le due pellicole siano collegate?