The Batman, il film con Robert Pattinson avrà un curioso primato: ecco quale

Nella giornata di ieri Warner Bros. ha rinviato ufficialmente The Batman, cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

L'opera, slittata da giugno 2021 a ottobre 2021, adesso vanterà un primato unico nei confronti di tutti gli altri Bat-movie: sarà il primo film con Bruce Wayne a non ricevere un'uscita estiva.Batman è uno dei personaggi dei fumetti più popolari e amati e, come tale, i suoi film sono uscite estive.

Il primo adattamento integrale del Cavaliere Oscuro Knight fu il film del 1966 intitolato semplicemente Batman, basato sulla classica serie TV degli anni '60, interpretato da Adam West come Caped Crusader, e venne distribuito a luglio. La sua avventura successiva sul grande schermo fu nel 1989 grazie a Tim Burton e con Michael Keaton, e quella uscì giugno 1989 col suo sequel, Batman Returns, che arrivò a giugno 1992.

Stessa cosa per i due film di Batman di Joel Schumacher, che furono distribuiti entrambi a giugno, Batman Forever nel 1995 e Batman & Robin nel 1997. La trilogia di Christopher Nolan è stata rilasciata sempre tra giugno e luglio: Batman Begins a giugno 2005, The Dark Knight a luglio 2008 e The Dark Knight Rises a luglio 2012.

Curiosamente, proprio Joker di Todd Phillips ha inaugurato il mese di ottobre 2019, anche se non si trattava come noto di un film su Bruce Wayne: i fan sperano che fra le due pellicole ci sarà una sorta di connessione, ma per ora è solo il mese di Halloween ad unirli. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Warner Bros. ha modificato anche le date di uscita di The Flash e Shazam! 2.