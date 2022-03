The Batman: il film di Reeves supera Justice League al botteghino, ma i numeri calano

The Batman è un successo al box office, dove nel suo terzo fine settimana ha superato il totale degli incassi mondiali di un altro celebre film della DC, Justice League. Certo, le entrate registrate questo weekend segnano una diminuzione di quasi la metà rispetto alla scorsa settimana, ma nel suo complesso il film sta andando bene.

In settimana il film diretto da Matt Reeves ha superato le aspettative di mercato, incassando $ 25,3 milioni e aggiudicandosi il secondo posto al box office dietro al debutto di Sandra Bullock The Lost City, che ha ottenuto $ 31 milioni. La prima avventura di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne ha fatto raccogliere la cifra di $ 340,9 milioni a livello internazionale e $ 331,9 milioni per un totale di $ 672,8. Justice League del 2016 si era invece fermato a $ 657,9 milioni, che se si considera l'inflazione, permetterebbero all'epopea di Zack Snyder di mantenere un leggero vantaggio su The Batman.

Bisogna dirlo, la pellicola di Reeves è ancora ben lontana dai risultati di alcuni successi pre-covid come Wonder Woman, che ha portato nelle casse DC $ 822 milioni, Batman v Superman: Dawn of Justice ($ 873,6), The Dark Knight ($ 1 miliardo), Joker ($ 1,07 miliardi), The Dark Knight Rises ($ 1,08 miliardi) e Aquaman ($ 1,14 miliardi). Ma ci sarebbe ancora il tempo per raggiungere o superare queste pellicole. Staremo a vedere.

Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film con Robert Pattinson nella nostra recensione di The Batman.