The Batman, il film di Matt Reeves non mostrerà la morte dei genitori di Bruce

La storia di Batman è probabilmente tra le più note in assoluto nel mondo dei fumetti: la drammatica infanzia di Bruce ci è stata mostrata più volte sul grande schermo, con ovvia e particolare enfasi sulla tragica morte dei genitori del nostro eroe. Anche il film di Matt Reeves, dunque, ci costringerà a rivivere quel momento?

A quanto pare no: stando a quanto rivelato da Entertainment Weekly nell'ambito del servizio su The Batman che ha visto protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz, infatti, il nuovo film sul vigilante mascherato di Gotham partirà in medias res e non indugerà in flashback o escamotage di sorta per mostrarci per l'ennesima volta l'assassinio dei Wayne.

Un'indiscrezione che farà sicuramente tirare un sospiro di sollievo a tanti fan che, all'ennesima versione cinematografica del celebre eroe DC, preferiranno sicuramente una storia narrata da un altro punto di partenza, che possa quindi concentrarsi su aspetti finora non particolarmente approfonditi della psicologia di Bruce e sulla presentazione e la costruzione di villain carismatici come l'Enigmista, il Pinguino e Catwoman.

E voi, cosa ne pensate? Anche secondo voi sarebbe stato superfluo mostrare ancora una volta la triste fine dei Wayne? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, è stato confermato il ruolo di Barry Keoghan in The Batman.