The Batman, il film di Matt Reeves durerà quasi quanto Avengers: Endgame!

Comincia ad assumere contorni sempre più concreti questo The Batman: il film di Matt Reeves farà il suo esordio in sala il prossimo 4 marzo, e sempre più numerose cominciano ad arrivare le informazioni che ci permettono di farci un'idea di ciò che vedremo sul grande schermo tra poche settimane.

Proprio nella giornata di ieri, ad esempio, è stata ufficializzata la durata di The Batman: il film con Robert Pattinson durerà quasi 3 ore, andando a piazzarsi nella ristretta cerchia dei cinecomic più lunghi di sempre e avvicinandosi pericolosamente alla durata di Avengers: Endgame, che riuscì addirittura a sfondare il muro dei 180 minuti.

Pochi minuti, in effetti, sono quelli che separano le durate dei due film: se The Batman si ferma a 175 minuti, infatti, il film dei fratelli Russo arriva a ben 182 minuti, necessari comunque a concludere degnamente una saga epica come quella delle Gemme dell'Infinito. Il film con Zoe Kravitz e Colin Farrell dovrà invece darsi da fare per giustificare un'operazione di questa portata: il materiale per tenere i fan incollati alle poltrone c'è tutto, ma saperlo gestire è ovviamente tutta un'altra storia!

Cosa ne pensate? Siete contenti del fatto che il film di Matt Reeves duri così tanto? Fatecelo sapere nei commenti! In queste ore, intanto, è stato pubblicato il main theme della colonna sonora di The Batman.