The Batman, il film di Matt Reeves debutta sul mercato coreano: ecco com'è andata

Ottimo debutto di The Batman, il nuovo film sull'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. Il film, in uscita nelle sale cinematografiche italiane giovedì 3 marzo, ha debuttato nel frattempo sul mercato coreano. E le premesse non sono per niente male.

The Batman ha fatto registrare un impressionante risultato di 1,7 milioni di dollari in Corea. La cupa visione dell'iconico personaggio DC da parte di Matt Reeves potrebbe aver aperto ad una nuova sul grande schermo. Nel frattempo Warner Bros. ha deciso di sospendere l'uscita in Russia di The Batman.



E da quando il primo trailer del film ha fatto capolino online, l'attesa dei fan è soltanto cresciuta. Al fianco di Pattinson troviamo star del calibro di Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis e Colin Farrell.



Il film di Reeves vede un giovane Bruce Wayne (Robert Pattinson) ormai da due anni affermatosi come Batman nella sua Gotham City. Con i soli James Gordon (Jeffrey Wright) e Alfred Pennyworth (Andy Serkis) come alleati, Batman deve affrontare il folle psicopatico Enigmista (Paul Dano) e la mafia che corrompe politici, poliziotti e giudici in tutta la città, guidata dal boss Carmine Falcon (John Turturro), insieme al suo scagnozzo Oz/Pinguino (Colin Farrell). Nel frattempo Batman trova in Catwoman (Zoë Kravitz) una personalità a lui affine.



Se volete saperne di più scoprite la nostra recensione di The Batman, in sala da giovedì 3 marzo.