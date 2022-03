The Batman, il film di Matt Reeves fa parte del DC Extended Universe?

Poche cose sono confuse, nel mondo della settima arte, quanto l'universo cinematografico DC: partito per rivaleggiare con il già affermato MCU, il DC Extended Universe ha poi perso dei pezzi lungo il percorso (chiedere a Zack Snyder per informazioni), divenendo qualcosa di molto difficile da definire. Ma quindi, dove si colloca The Batman?

Mentre il film di Matt Reeves vola al box-office statunitense, dunque, ci sembra doveroso cercare di fare chiarezza su una questione piuttosto intricata: del DC Extended Universe fanno ad oggi parte, almeno sulla carta, quei film i cui protagonisti sono apparsi in Justice League, aka i vari Wonder Woman, Aquaman, Flash e così via.

La questione di Batman è più complessa: ad oggi, infatti, il Batman ufficiale del DC Extended Universe resta quello interpretato da Ben Affleck, che però dirà presumibilmente addio al ruolo dopo Flash. Proprio il film sul personaggio di Ezra Miller potrebbe risultare uno snodo fondamentale in tal senso: dando il via all'era del multiverso DC (che novità, vero?), Flash potrebbe infatti giustificare l'uscita di scena del Batfleck, spalancando le porte ad un nuovo Bruce Wayne.

Nel film di Muschietti, d'altronde, vedremo anche il ritorno del Batman di Michael Keaton: che un terzo contendente al posto di vigilante di Gotham sia pronto a saltar fuori da un momento all'altro? Chi può dirlo! Per il momento, comunque, la situazione è questa: il Batman del DC Extended Universe resta Affleck, con Pattinson che, per ora, sembra destinato a far storia a sé un po' come il Joker di Joaquin Phoenix. Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di The Batman.