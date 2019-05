The Batman: il film di Matt Reeves darà vita al Gotham Cinematic Universe?

Intorno al prossimo film di Matt Reeves, The Batman, si sono create moltissime voci sulla possibile scelta di Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne. L'indiscrezione ha suscitato reazioni contrastanti e diverse proteste da parte dei fan, culminate con una petizione contro la presunta scelta dell'ex star di Twilight come nuovo Batman.

Tra le voci che circolano in queste ore su The Batman una in particolare riguarda un ipotetico universo slegato completamente dal DC Extended Universe e chiamato Gotham Cinematic Universe.

È necessario sottolineare come si tratti per il momento soltanto di rumor che circolano in rete, senza che vi sia nessuna notizia certa né ufficialità di sorta.

Per il momento infatti l'unica voce piuttosto insistente - nonostante non vi sia l'ufficialità nemmeno in questo caso - è la scelta di Warner Bros. nell'affidare a Robert Pattinson l'arduo compito d'indossare i panni di Batman.



Le perplessità dei fan sull'eventuale decisione di affidare il ruolo a Pattinson sembrano riportare alla mente le critiche che vennero riversate sulla produzione de Il cavaliere oscuro per la scelta di Heath Ledger per il ruolo del Joker nella trilogia di Nolan. Oppure quelle che caddero su Tim Burton per aver deciso di far vestire il costume di Batman ad un attore conosciuto principalmente per i suoi ruoli comici: Michael Keaton.

Per il momento si tratta comunque soltanto di voci, sia per quanto concerne un presunto Gotham Cinematic Universe e sia per la possibilità - in questo caso decisamente più concreta - di vedere Robert Pattinson diventare l'Uomo Pipistrello. Inoltre i fan vorrebbero Kristen Stewart come Catwoman nel film di Matt Reeves, in un'ipotetica reunion con Pattinson.

Per quanto riguarda i villain, Josh Gad vorrebbe interpretare Pinguino da tempo e circola voce che possa essere accontentato.

Nel frattempo si può solo attendere l'ufficialità, positiva o negativa, di una di queste voci che riguardano il nuovo film sul cavaliere oscuro.