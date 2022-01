The Batman, il film di Matt Reeves classificato PG-13

A meno di due mesi dall'uscita di The Batman e l'affetto e l'attenzione dei fan nei confronti del film non accenna a diminuire. Diversi trailer e tantissimo merchandising hanno mostrato cosa possono aspettarsi i fan dal film diretto da Matt Reeves. E ora è arrivato un importante aggiornamento che sulla classificazione del film.

Secondo un nuovo elenco della Classification and Ratings Administration dell'MPA, The Batman è stato classificato PG-13 per 'contenuti violenti e inquietanti, contenuti di droga, linguaggio forte e materiale allusivo'. Ma esistono possibilità che The Batman venga rimandato ancora?



The Batman vedrà Robert Pattinson proporre una versione completamente nuova del personaggio, con un cast che include Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon.

"I fan sono sfegatati e poiché li rispetto così tanto ho scelto di non pensare a loro durante la realizzazione del film. Se sto pensando di volere che piaccia a tutti e che piaccia a tutti i fan, non darò vita ad una persona reale. Matt [Reeves] ha scritto una storia davvero interessante con un personaggio complesso e le relazioni sono davvero interessanti. Tutto quello che volevo fare era onorare quella storia" ha dichiarato Zoë Kravitz.



