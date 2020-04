The Batman: il film di Matt Reeves avrà un messaggio politico?

Nel corso di un recente tour stampa della serie Amazon intitolata Loop, di cui è produttore esecutivo, Matt Reeves ha confessato quanto sia difficile escludere un discorso politico all'interno di The Batman, considerando il tema di un miliardario che combatte il crimine nel tempo libero. E Reeves ha voluto approfondire questo discorso.

"Si usano quegli elementi in superficie e si esplorano in un modo in cui non sono mai stati esplorati sinora. Nolan ha avuto una visione brillante, e così pure Burton. Tutti hanno una visione particolare. Per quanto mi riguarda sapevo che sarei entrato nella storia di alcuni film piuttosto belli. E non volevo solo fare un film su Batman. Volevo fare un film su Batman in cui mi fosse permesso di esplorare le cose che contano per me. Sono stato davvero fortunato che fossero molto entusiasti del film".



Reeves prosegue:"Il film che stiamo realizzando, che ora è in pausa, è assolutamente realizzato nel contesto di oggi. Non ignora nulla di tutto ciò. Penso che diventi incredibilmente eccitante, è come una grande storia che puoi continuare a rivisitare attraverso il contesto dei tempi, e anche attraverso il contesto dell'esperienza umana, e trovare nuovi modi per arrivare al personaggio, che illumini qualcosa di significativo per te e, si spera, significativo per un pubblico".

Il regista ha svelato che questo periodo di stallo gli ha permesso di fare meglio il punto della situazione sulla produzione in corso.

Secondo Matt Reeves, Robert Pattinson è un attore immenso e sta apprezzando moltissimo il suo apporto al film.

Inoltre la sceneggiatura di The Batman non sarà modificata in relazione al Coronavirus perché viene ritenuta perfetta così com'è.