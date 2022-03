The Batman, un film diverso: ecco come Matt Reeves è uscito dall'ombra di Ben Affleck

Nel corso di una recente intervista promozionale pubblicata dal Toronto Sun, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha raccontato il suo approccio a The Batman, il nuovo film della saga del cavaliere oscuro interpretato da Robert Pattinson.

Come forse saprete, infatti, The Batman nasce originariamente come film di Ben Affleck, prodotto da Zack Snyder per il DCEU e interamente sviluppato dalla star di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, che avrebbe dovuto co-produrre, scrivere, dirigere e interpretare il progetto. Ma poi le cose sono andate molto diversamente:

"Ho sentito che, per riuscire a fare il primo film standalone di Batman nell'arco di dieci anni, per prima cosa avevo bisogno della certezza che Batman e Bruce Wayne sarebbero stati al centro della storia. Non volevo dovermi preoccupare di collegare questa storia ad altri film. Fare un film di Batman è una cosa scoraggiante: sai già che avrai a che fare con un sacco di aspettative, perché in passato sono stati realizzati dei film fantastici su questo supereroe. Quindi ho pensato che cercare di inserire questo film all'interno di un universo popolato da altri personaggi e da altri film, sarebbe stato troppo per me. Per fortuna, la Warner Bros mi ha assecondato".

E il desiderio di Matt Reeves si è 'incontrato' con quello di Ben Affleck, che nel frattempo aveva deciso di abbandonare il progetto. "Io stavo ancora apportando gli ultimi ritocchi a The War - Il pianeta delle scimmie, quando Ben decise di rivalutare la sua posizione e lasciare Batman per concentrarsi su altri aspetti della sua vita. Quando lui ha deciso che non voleva più essere Batman io non ho accettato subito, per prima cosa ho voluto assicurarmi di ciò di cui avevamo parlato prima: volevo che il mio film fosse separato dal DCEU, volevo creare il mio Batman. E da quell'idea si è evoluto tutto il resto."

The Batman uscirà al cinema da domani 3 marzo: per altre letture, guardate le foto della premiere di The Batman tenutasi a New York nella notte italiana.