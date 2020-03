The Batman e gli altri film DC saranno stupendi, assicura il fumettista Jim Lee

Jim Lee è senza dubbio qualcuno a cui dare credito: il fumettista ha lavorato a moltissimi progetti sia Marvel che DC e si può dire che i supereroi siano il suo pane quotidiano. Ora ha voluto tessere le lodi dei film DC in cantiere: da The Batman a The Sucide Squad.

Era stato proprio lui ad annunciare Robert Pattinson come Batman, e durante un evento per il C2E2 si è detto ottimista anche nei confronti di tutti gli altri progetti in cantiere:

"Stiamo lavorando sulla programmazione. Abbiamo un incredibile film di Batman, The Suicide Squad è meraviglioso, e poi ci sarà Black Adam l'anno prossimo. E questi arriveranno solo il prossimo anno, nel frattempo avremo Wonder Woman '84, che ha ottenuto un grandissimo slancio dal primo film, che è stato magnifico. Quindi ci sono un sacco di cose positive in programma, mentre questo universo continua ad andare avanti. Penso che il prossimo anno sarà la prima volta che avremo tre uscite in un solo anno.

Lee sembra assicurare che per il 2021 ci aspettano delle belle sorprese. Potrebbe aver già visto la prima versione di The Suicide Squad di cui ha parlato James Gunn?

Il fumettista ha concluso elogiando anche Walter Hamada, la figura a capo dei film DC: "È un grande collega, ama la DC. È un grande creativo, ha grandi relazioni con i vari registi. Quindi siamo molto sicuri e speranzosi per il futuro del DC Extended Universe".

Non resta che aspettare, e sperare che i registi siano riusciti a portare avanti i vari universi narrativi nel modo migliore, soprattutto considerando che in passato non tutti i progetti hanno ricevuto il plauso della critica e del pubblico.