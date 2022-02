The Batman: il film cancellato di Ben Affleck avrebbe adattato i videogiochi Arkham

The Batman scritto e diretto da Ben Affleck è tornato in auge in questi giorni dopo alcune nuove dichiarazioni di Matt Reeves, ma forse non tutti sanno che il progetto avrebbe tratto ispirazione dalla famosa e acclamata saga di videogiochi 'Arkham'.

Dopo aver firmato per interpretare Bruce Wayne in Batman v Superman, Ben Affleck si fece avanti anche per recitare e dirigere il film stand-alone sul supereroe di Gotham City, con una sceneggiatura scritta da lui stesso e prodotta da Zack Snyder. Tuttavia, come saprete, le cose in casa Warner Bros. sarebbero andate in modo leggermente diverso, anche se grazie alla director's cut di Justice League di Zack Snyder - e in attesa di The Flash di Andy Muschietti, dove interpreterà il personaggio per l'ultima volta - i fan continuano a chiedere a gran voce nuove informazioni sul film cancellato di Batman.

Nella sceneggiatura di Affleck, l'antagonista principale era Slade Wilson/Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello, il cui obiettivo sarebbe stato quello di rovinare la vita del Crociato Incappucciato distruggendo la sua reputazione e uccidendo le persone a lui vicine dopo averne appreso l'identità segreta (come si vede nel finale di Justice League di Snyder). La cosa curiosa è che Deathstroke è stato anche il villain del videogame Batman Arkham Origins, e infatti Affleck si era ispirato proprio a quel videogame per una scena di combattimento che avrebbe visto Batman affrontare Deathstroke secondo lo stile del 'free-flow' ideato da Rocksteady (e già intravisto nella famosa 'battaglia del magazzino' in Batman v Superman di Zack Snyder).

Inoltre, sempre ispirandosi alla serie di videogame, la sceneggiatura del film di Ben Affleck prevedeva anche che Batman visitasse il celebre manicomio di Gotham, dove, secondo quanto rivelato dal direttore della fotografia Robert Richardson, il film avrebbe esplorato "il lato oscuro di Batman". E con Matt Reeves che ha confessato di aver letto il copione di Ben Affleck, sarà interessante scoprire se anche The Batman si è lasciato influenzare dai videogame Rocksteady.

Il film con Robert Pattinson, lo ricordiamo, uscirà il 3 marzo in Italia.