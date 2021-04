The Batman: il film di Ben Affleck rinasce nell'incredibile fan-trailer con Deathstroke!

Dall'uscita della Justice League di Zack Snyder, gli appassionati della DC Films hanno riscoperto la passione per il Batman di Ben Affleck, e adesso un nuovo fan trailer ha immaginato il famoso film mai realizzato dalla star e prodotto da Snyder.

Il creatore del filmato, che potete trovare all'interno della news, ha scritto sul suo canale YouTube:

"Con l'incredibile popolarità del recente 'Snyder Cut' di Justice League, molti hanno twittato, fino a superare il milione di tweet, parlando del ripristino dello Snyderverse e con questo video voglio offrire alle persone una breve occhiata al film Batman sotto la guida di Zack Snyder. A proposito, i cattivi in ​​questo film sono il dottor Hugo Strange e ovviamente Deathstroke. Spero che vi divertiate!".

Curiosa la scelta di Sir Ben Kingsley nei panni di Hugo Strange e l'idea di utilizzare alcune inquadrature da Shutter Island per ricreare l'Arkham Asylum. Inoltre, una breve inquadratura di Ruby Rose riprese dalla serie tv Batwoman si rifa al piano originale di Zack Snyder di far debuttare Batgirl in Justice League.

Ricordiamo che il film originariamente concepito da Ben Affleck, pur mantenendo lo stesso titolo The Batman, passando nelle mani del regista Matt Reeves, è diventato un progetto totalmente differente e i fan ne hanno avuto un saggio nell'acclamato trailer di The Batman con Robert Pattinson. Il film uscirà a marzo 2022.