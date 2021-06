The Batman, il film avrà toni più dark di Batman v. Superman e Il Cavaliere Oscuro?

Del Batman di Matt Reeves abbiamo visto ancora molto poco, oltre a qualche teaser, un primo accattivante trailer e varie e immagini dal set, ma voci sempre più insistenti catalogherebbero il film come molto più dark dei precedenti lungometraggi live-action dedicati all'alter ego di Bruce Wayne.

Che il Batman di Robert Pattinson diretto da Matt Reeves sarà, in un certo senso più "ancorato alla realtà" di come possono essere stati alcuni dei prodotti cinematografici precedenti lo potevamo forse intuire non solo dallo stile del primo trailer, ma anche dalle dichiarazioni dello stesso regista e dal co-sceneggiatore Mattson Tomlin, che in precedenza lo avevano descritto come una detective story dai toni noir.

Ma se prestiamo ascolto alle ultime voci che circolano in rete, pare che in quanto a temi e atmosfere dark, The Batman potrebbe superare anche le versioni di Snyder e Nolan, "facendole sembrare più simili al Batman della serie tv di Adam West a confronto", stando a quanto riportato dalle fonti citate da WGTC.

Non sappiamo quanto di iperbolico o veritiero ci sia in queste affermazioni, ma parrebbe che il film mostrerà in maniera esplicita il Bruce Wayne di Robert Pattinson soffrire di problemi di salute mentale, e che "il tono sia così incessantemente cupo che alcuni esecutivi di Warner Bros. sarebbero preoccupati dell'effettivo appeal mainstream della pellicola".

Per sapere cosa ci attende davvero sullo schermo, però, dovremo aspettare l'uscita del film nelle sale, o come minimo, l'arrivo di un nuovo trailer.