The Batman: dal film di Ben Affleck spunta anche il design di Deathstroke, è magnifico!

Dopo le prime immagini del The Batman di Ben Affleck, in queste ore sono emersi online altri concept art dal film originale dedicato al Bruce Wayne creato da Zack Snyder per il suo universo narrativo.

L'immagine è dedicata al villain Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello e visto l'ultima volta (anzi, l'unica volta) alla fine di Justice League, sia nella versione di Joss Whedon che in quella originale di Zack Snyder: proprio in quest'ultima edizione del film, Deathstroke veniva a conoscenza dell'identità di Batman, e il ghigno finale dell'attore metteva in conto la trama del The Batman di Ben Affleck.

Come ripetuto più volte, infatti, nella versione di The Batman concepita da Ben Affleck per il DCEU ma mai realizzata, il supereroe sarebbe stato preso di mira da Deathstroke, il cui obiettivo sarebbe stato quello di vendicarsi per qualcosa accaduto tra i due anni prima (ricorderete infatti che, dal momento della sua prima apparizione sul grande schermo in Batman v Superman: Dawn of Justice, il Bruce Wayne di Affleck/Snyder operava a Gotham già da vent'anni). Il progetto tuttavia non sarebbe mai decollato, e nel 2017 fu affidato al regista e sceneggiatore Matt Reeves: inizialmente Reeves avrebbe comunque dovuto dirigere Ben Affleck nel ruolo, ma dopo che l'attore abbandonò il mantello di Batman si optò per un reboot e per la parte venne successivamente scelto Robert Pattinson. Il resto, come si dice, è storia.

