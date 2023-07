The Batman è il film che ha accumulato più reclami nel 2022: il motivo vi farà sorridere

Il cinecomix DC con Robert Pattinson, The Batman di Matt Reeves, ha attirato pressoché solo pareri positivi, ma per un motivo assai divertente è stato ufficialmente eletto 'il film che ha accumulato il maggior numero di reclami' nel corso del 2022 nel Regno Unito.

Come segnalato da Deadline, infatti, The Batman ha ricevuto un numero record di 22 reclami dal British Board of Film Classification (BBFC), più di qualsiasi altro film uscito lo scorso anno, secondo il rapporto annuale pubblicato dal consiglio della società. Queste critiche ovviamente non riguardavano tanto la qualità del film in sé per sé, quanto piuttosto la sua classificazione di vietato ai minori di 15 anni ottenuta dal blockbuster prima del suo debutto nelle sale britanniche nel marzo 2022: a causa di questo 'bollino', nel Regno Unito (che, tra l'altro, ha ospitato la maggior parte delle location di The Batman), nessuno sotto i 15 anni ha potuto vedere il film con Robert Pattinson, principalmente per avvertenze legate ad "un forte uso della violenza".

Chi ha spedito i propri reclami ufficiali, in larga parte molti minori di 15 anni, ha affermato che la classificazione era troppo restrittiva, e che i più giovani avrebbero potuto liberamente vedere il film dato che alla fine si è dimostrato meno violento di quanto la sua classificazione avesse messo in conto. Secondo voi si è trattato di una decisione giusta o un po' troppo esagerata? Hanno fatto bene i ragazzi a lamentarsi? Ditecelo nei commenti.

