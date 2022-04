The Batman ferma il record di Spider-Man: conquistato anche lo streaming su HBO Max!

Come previsto, il debutto di The Batman nel mercato digitale è stato un trionfo e ha posto fine all'apparentemente interminabile regno dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: No Way Home.

Spiderman No Way Home era rimasto primo per cinque settimane nelle classifiche home video del mercato digitale, che conteggia gli acquisti e i noleggi, ma adesso è sceso in terza posizione. Al contrario il cinecomic DC scritto, diretto e prodotto da Matt Reeves è atterrato direttamente in testa alla classifica, e come se ciò non bastasse ha lasciato il segno anche nel campo dello streaming.

A quanto pare infatti The Batman ha segnato il miglior debutto di sempre su HBO Max, dato che, come segnalato da SambaTV, nel sua sua prima settimana sulla piattaforma di streaming on demand di WarnerMedia il film con Robert Pattinson è stato visto da 4,1 milioni di spettatori, una cifra che supera quelle di The Suicide Squad (3,5 milioni), Wonder Woman 1984 (3,2 milioni) e Justice League di Zack Snyder (2,2 milioni). The Batman ha goduto anche di una prima settimana su HBO Max superiore rispetto a quelle di The Matrix Resurrections (3,2 milioni) e Dune (2,3 milioni). L'unico film che ha portato più spettatori nella prima settimana sul servizio di streaming è stato Mortal Kombat, che ha totalizzato 4,3 milioni.

Ora che il successo di The Batman è stato certificato anche fuori dalla sala, i fan stanno aspettando l'annuncio ufficiale per il sequel: rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.