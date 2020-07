The Batman, una fanart mostra Robert Pattinson con il costume del Batman di Terra-2

Mancano ancora parecchi mesi all'arrivo di The Batman al cinemaa, ma l'hype per il film di Matt Reeves è sempre ai massimi livelli, come lo sono anche le fanart sull'argomento. Questa volta è il turno di Robert Pattinson con un costume piuttosto familiare...

Il sito Heroic Hollywood porta oggi alla nostra attenzione una fanart realizzata da Kunal Chopra che vedrebbe bene Pattinson con indosso il batsuit dell'Uomo Pipistrello di Terra-2 (e che trovate, come sempre, in calce al pezzo).

Nel Multiverso DC, ricco di universi paralleli, Bruce Wayne è Batman anche su Terra-2, la realtà alternativa nata dall'idea di Julius Schwartz per rilanciare il genere supereroistico, comparsa per la prima volta nella serie di Flash in occasione della storia "Flash di due Mondi" di Gardner Fox e Carmine Infantino.

Mentre alcuni personaggi presentano delle differenze più o meno sostanziali a seconda, il Batman di Terra-2 inizialmente differisce da quello principale fondamentalmente per questioni temporali, malgrado poi sviluppi pian piano una personalità e delle abilità differenti, finché anche le loro storie andranno a divergere (questi diventerà persino Commissario di Polizia di Gotham, si sposerà con Catwoman e da lei avrà una figlia, Helena Wayne, che in futuro assumerà l'identità de La Cacciatrice).

Voi che ne pensate di questa fanart? E come vedreste Pattinson nei panni del Bruce/Batman di Terra-2? Fateci sapere nei commenti.