The Batman, una fanart immagina Bane interpretato da Dave Bautista

Da quel che sappiamo finora su The Batman, il villain Bane non dovrebbe fare la sua apparizione nel primo film con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, ma non è escluso che compaia in un sequel o addirittura in uno spino-off... E come vorrebbe questa fanart, chi meglio di Dave Bautista per interpretarlo?

I digital artist Saarukan Suhanthan e dorkpredator hanno collaborato per realizzare questa fanart con protagonista Dave Bautista nei panni di Bane, con il primo che caldeggia l'utilizzo della CGI qualora Warner Bros. e DC Films decidessero di riportare sullo schermo il personaggio già interpretato in precedenza da Tom Hardy nella trilogia di Nolan.



"Bane (Dave Bautista). Diamine se vorrei vedere un Bane fedele ai fumetti in The Batman. Credo che però se dovessero riportarlo sul grande schermo per un film, sarebbe meglio in CGI. Ma voglio comunque vedere Batista nei panni di Bane, perciò eccovi una via di mezzo tra un Bane in CGI e in carne e ossa ma con il volto di Dave Bautista".

In The Batman, il Bruce Wayne interpretato da Pattinson dovrà affrontare non poche minacce, ma per ora sembrerebbe non figurare l'iconico villain qui menzionato... Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno scontro Batman vs. Bane con i due attori nei rispettivi ruoli? E cosa ve ne pare di questa fanart? Fateci sapere nei commenti.