The Batman, i fan vogliono Mr. Freeze nel sequel del film di Matt Reeves

I fan di The Batman vorrebbero vedere Mr. Freeze nel sequel del film diretto da Matt Reeves. Dopo le anticipazioni sul Joker di Barry Keoghan gli appassionati sono andati in visibilio ma il regista e il resto del team sembrano più entusiasti di fornire, in generale, una versione primordiale dei villain dell'universo DC.

"Dal mio punto di vista, mi sento semplicemente attratto dall'idea di trovare la versione primordiale di tutto. Per me sarebbe una sfida davvero interessante cercare di capire come potrebbe accadere. Anche l'idea di qualcosa come Mr. Freeze, è una storia così bella, giusto?" ha dichiarato Reeves durante una Q&A a Los Angeles. Un'apertura importante per un personaggio che al cinema si è visto soltanto nella tanto criticata versione di Arnold Schwarzenegger in Batman & Robin. Nel frattempo godetevi la scena tagliata di Joker in The Batman.



"Penso che in realtà ci sia una versione primordiale di quella storia che potrebbe davvero essere potente, davvero fantastica. Adoro quel lato fantastico di Batman ma questa versione, pur essendo molto fedele ai fumetti non si appoggia al fantastico. Tuttavia penso a come sarebbe bello rigenerare quel lato [di Batman] e dire 'Beh, come potrebbe avere senso qui?'. È un po' il mio punto di vista, come lo vedo io" conclude Reeves.



The Batman sta riscuotendo grande successo al cinema, grazie anche all'ottima performance di Robert Pattinson, nei panni di Bruce Wayne/Batman.

