The Batman, i fan vogliono John Boyega come Red Hood: l'attore approva

Ci vorrà ancora del tempo prima che The Batman approdi nelle nostre sale: il film di Matt Reeves ha subito un ulteriore rallentamento a causa della positività di Robert Pattinson al coronavirus, e ad oggi fare previsioni sul futuro sarebbe quantomeno azzardato.

I fan però non stanno nella pelle e, piuttosto che crogiolarsi nell'infinita attesa dell'uscita del film, preferiscono cominciare a pensare al futuro: parlare di sequel è ancora immaturo (per usare un eufemismo), ma già in rete cominciano a circolare immagini e fan-art di ciò che in molti sperano di vedere in un eventuale secondo capitolo della saga.

In questo caos spicca la figura di Red Hood, uno dei villain più desiderati dal fandom del giustiziere di Gotham: il personaggio non è mai stato rappresentato sul grande schermo, e per la sua prima volta sono in tanti a fare il nome di John Boyega. L'ex-protagonista di Star Wars, dal canto suo, sembra tutt'altro che dispiaciuto della cosa: l'attore ha infatti recentemente ricondiviso una fan-art che lo vede proprio nei panni del famoso antagonista di Batman.

Che una cosa del genere possa o meno concretizzarsi è comunque troppo presto per dirlo: voi, però, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo alcuni, intanto, il trailer avrebbe svelato la presenza della Corte dei Gufi in The Batman; vediamo, invece, quando potrebbero ripartire le riprese di The Batman.