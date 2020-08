The Batman, i fan di Twilight notano una similitudine in una scena del trailer

Prima di vestire i panni di Bruce Wayne, Robert Pattinson è stato un vampiro. Grazie al personaggio di Edward Cullen nella trilogia di Twilight, Pattinson è diventato famoso in tutto il mondo. Osservando il trailer di The Batman i fan della saga fantasy hanno notato una similitudine piuttosto curiosa tra i due film che coinvolge proprio Pattinson.

In Twilight una delle prime interazioni tra Edward e Bella si verifica quando un camioncino sbanda all'interno del parcheggio della scuola e si dirige proprio in direzione della ragazza. A quel punto interviene Edward (Pattinson) che si frappone fra il veicolo e Bella, salvandole la vita e mostrando tutta la sua potenza da vampiro.



Allo stesso modo nel trailer di The Batman si vede Bruce Wayne (Pattinson) impegnato in una cena quando un'auto si schianta nella hall e una donna si trova in pericolo. A quel punto interviene proprio Batman a sottrarla al pericolo.

Ovviamente si tratta di una coincidenza ma questo dettaglio ha fatto sorridere molti fan di Twilight, il franchise per il quale è stata molto criticata la scelta di Robert Pattinson come nuovo Batman. A causa delle pessime recensioni della critica di settore e alla sua partecipazione come protagonista insieme a Kristen Stewart, Robert Pattinson non è stato accolto con grande entusiasmo nelle vesti di erede di Ben Affleck nel costume dell'Uomo Pipistrello.

