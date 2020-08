The Batman, i fan hanno trovato una somiglianza tra il Pinguino e un vecchio personaggio

Tra i particolari del primo trailer di The Batman che hanno attirato l'attenzione vi è anche il primo sguardo al Pinguino, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell. Sul web molti appassionati si sono sprecati in commenti che riguardano Oswald Cobblepot e secondo alcuni è riscontrabile una certa somiglianza con un vecchio personaggio.

I fan sostengono che il Pinguino visto nel trailer somigli di gran lunga a Val Kilmer, che negli anni '90 interpretò Bruce Wayne/Batman in Batman Forever, film nel quale tra l'altro compare anche l'Enigmista, interpretato da Jim Carrey.

Diversi fan hanno persino scherzato sul fatto che la produzione avrebbe potuto risparmiare denaro assumendo direttamente Val Kilmer per il ruolo, invece di trasformare la fisionomia di Colin Farrell.



Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo trailer di The Batman, direttamente dal DC Fandome, con alcune nuove immagini che ritraggono Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, insieme a Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman.

Il ricco cast è composto anche da Paul Dano nel ruolo di Edward Nygma/l'Enigmista, uno dei villain principali del film diretto da Matt Reeves.

Su Everyeye trovate la nostra analisi del trailer di The Batman, e altre interessanti novità che riguardano il film, in uscita nel 2021.

Si tratta di un nuovo capitolo cinematografico che racconta le vicende dell'iconico personaggio DC, interpretato in passato da diversi attori come Michael Keaton, Ben Affleck e Christian Bale.