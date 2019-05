The Batman: alcuni fan sognano Vanessa Hudgens nei panni di Catwoman

Se alcuni fan hanno espresso il desiderio di vedere Kristen Stewart nei panni di Catwoman per rivederla insieme a Robert Pattinson ad anni di distanza dalla fine di Twilight, nuovi rumor provenienti dagli Stati Uniti puntano in direzione di Vanessa Hudgens.

La risposta dei fan a queste voci di corridoio non si è fatta aspettare, e infatti su Instagram è spuntata una bellissima fan-art che immagina l'attrice nei panni di Catwoman, celebre villain-alleata del Cavaliere Oscuro.

L'immagine, pubblicata dall'utente mizuri, è stata accompagnata da una didascalia che recita:

"Chi dovrebbe essere il cattivo principale per il film di Matt Reeves su Batman? Ecco @vanessahudgens come Catwoman! Ciao a tutti! Non sicuro al 100%, ma si è sparsa la voce che Vanessa Hudgens potrebbe interpretare Catwoman nell'imminente film stand-alone di Batman di Matt Reeves, previsto per il 2021! Sono entusiasta di quasi tutto ciò che riguarda Batman, quindi ho deciso di dare ai rumor con questa immagine!"

Come al solito, potete ammirare la fan-art in calce all'articolo. Cosa ne pensate dell'eventualità che la Hudgens finisca con l'interpretare Selina Kyle? Diteci la vostra nella sezione dei commenti.

Per altri rumor riguardanti il nuovo film del Worlds of DC, vi rimandiamo alla possibilità che The Batman inauguri un Gotham Cinematic Universe.