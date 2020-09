The Batman, i fan di Robert Pattinson disperati sui social: 'Riprenditi Robert, ti amiamo'

Robert Pattinson è un eroe anche per Christopher Nolan, ma purtroppo persino lui è risultato positivo al Coronavirus: una notizia che non ha mancato di sconvolgere i fan dell'attore, che lo avevano appena ammirato nel primo trailer di The Batman.

Per questo una delle espressioni che troverete con più frequenza sui social è " Not Robert ", con utenti increduli di fronte all'ennesimo scossone in un 2020 che potrebbe tranquillamente aggiudicarsi la medaglia come peggior anno di sempre. Qui sotto potete dare uno sguardo alle varie reazioni postate su Twitter, tra auguri di pronta guarigione e gif animate che sottolineano tutto lo sconforto del momento.

C'è anche chi cerca di sdrammatizzare affermando: "No, aspettate, non anche Robert Pattinso... mi metto a cercare il vaccino io stesso", e chi si lancia in espressioni più colorite, promettendo di prendere a calci in c**o il Covid.

Anche il fumettista Marvel Dan Slott ha deciso di dire la sua: "La notizia su Robert Pattinson è angosciante. Amiamo tutti i nuovi contenuti di intrattenimento, ma non sono essenziali. Le persone non dovrebbero mettere a rischio la loro salute o la salute dei loro cari solo per garantirci nuovi prodotti di intrattenimento. Possiamo aspettare".

Ovviamente speriamo che non ci siano problemi di salute per Pattinson e che possa lasciarsi alle spalle tutto questo in breve tempo. Intanto Warner Bros ha rilasciato un comunicato riguardante la situazione sul set di The Batman.