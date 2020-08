The Batman: un fan ha risolto l'indovinello dell'Enigmista presentato nel trailer del film

Nonostante il primo trailer di The Batman sia stato pubblicato soltanto poche ore fa, un fan è riuscito in poco tempo a decodificare e risolvere l'indovinello dell'Enigmista presente nel primo video del film di Matt Reeves. Intervenendo su Twitter, il fan ha spiegato com'è riuscito a trovare la soluzione all'enigma proposto dal villain.

"Talmente entusiasta per il film The Batman di Matt Reeves, ho deciso di risolvere l'indovinello dell'Enigmista" ha scritto Andrew Lane.

Il fan ha spiegato come ha attuato un processo di analisi dei diversi simboli per identificare quelli ricorrenti, attuando essenzialmente un processo di eliminazione provando prima la parola 'Batman' e poi considerando le lettere di uso comune nella lingua inglese.



Lane non è l'unica persona che ha lavorato alla decodificazione dell'indovinello. Anche il game designer Mike Selinker ha lavorato alla risoluzione dell'enigma proposto da uno dei villain più temuti di Bruce Wayne/Batman.

Nonostante l'enigma non sia molto complesso si tratta comunque di un primo passo importante, considerando che in futuro potrebbero essere distribuiti altri indovinelli all'interno del materiale del film.

Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, oltre a numerose star che sono state scelte per questa nuova versione cinematografica dell'iconico personaggio DC.

