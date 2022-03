The Batman: fan poster mozzafiato con Deathstroke per il film mai fatto di Ben Affleck

Mentre i fan dell'Uomo Pipistrello continuano a discutere sulla scena di Joker cancellata da The Batman e pubblicata come 'extra' qualche giorno fa, sui social è spuntato un nuovo poster fan made dedicato al film mai fatto di e con Ben Affleck.

Nella didascalia, l'artista Gyorgy ha spiegato che le recenti concept art di The Batman pubblicate per il film non realizzato lo hanno ispirato a creare il poster: per chi non lo sapesse, in base al poco che è stato divulgato sul progetto scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck e co-prodotto da Zack Snyder, il film avrebbe visto Batman affrontare il villain Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello; come visto nel finale della versione di Zack Snyder di Justice League, Deathstroke viene a sapere dell'identità segreta di Batman da Lex Luthor, e negli eventi del film standalone avrebbe scatenato la sua furia su Bruce Wayne smantellando pezzo per pezzo la vita del protagonista.

Vi ricordiamo che dal progetto, arenato prima e cancellato poi, sarebbe sorto il The Batman di Matt Reeves: il regista infatti in un primo momento venne chiamato a rivedere la sceneggiatura di Ben Affleck e a dirigere il film, che a quel tempo avrebbe ancora dovuto avere Affleck come protagonista e il DCEU come ambientazione principale; quando la star lasciò il ruolo di Batman, tuttavia, Matt Reeves assunse Robert Pattinson per il ruolo di Bruce Wayne e ne approfittò per creare un proprio universo narrativo separato da quello di Justice League.

A tal proposito, ecco come la scena di Joker aiuta a capire lo stile di Matt Reeves adottato dal regista per il franchise di The Batman.