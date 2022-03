The Batman, i fan hanno notato un inquietante dettaglio nella scena con Joker

Alla fine l'abbiamo visto: il Joker di Barry Keoghan si è mostrato in una scena tagliata di The Batman pubblicata ieri da Warner Bros. sui social, dandoci finalmente modo di ammirare la sua interpretazione del personaggio che fu di Jack Nicholson e Heath Ledger... E anche di far caso ad un paio di dettagli non troppo rassicuranti.

Mentre in rete circola già un'immagine in alta definizione del Joker di Barry Keoghan, infatti, i fan cominciano già ad analizzare ogni singolo frame della scena dell'interrogatorio tagliata dal film di Matt Reeves: proprio dall'analisi accurata di queste immagini, dunque, si può notare come un gesto di Joker non lasci presagire nulla di buono.

Come in molti hanno evidenziato, infatti, quando Batman passa a Joker i file che potrebbero servirgli a tracciare un identikit dell'Enigmista il nostro vilain non perde tempo a sfilare via le graffette che tenevano insieme le foto che Bruce Wayne ha portato con sé ad Arkham: un gesto passato quasi inosservato, ma che a molti è parso tutt'altro che casuale, dal momento in cui Joker sarebbe più che capace di servirsi di oggetti del genere, per quanto apparentemente inoffensivi, per tentare un'evasione.

Semplice casualità o indizi su ciò che vedremo in un prossimo film della serie? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Vediamo, intanto, cos'ha detto Barry Keoghan sul Joker di The Batman.