The Batman: un fan immagina il costume perfetto per Robert Pattinson

Un'incredibile fan art comparsa su Reddit e realizzata da un fan della DC Comics ha immaginato il costume perfetto per Robert Pattinson, nuovo interprete del Cavaliere Oscuro che esordirà in The Batman.

Potete trovarla come al solito in calce all'articolo.

Il film, lo ricordiamo, sarà scritto e diretto da Matt Reeves, acclamato regista di Cloverfield e The War - Il Pianeta delle Scimmie. Oltre alla data di uscita, fissata da Warner Bros. per il 25 giugno 2021, sono pochissimi i dettagli noti ad oggi riguardanti il progetto: l'autore ha più volte dichiarato in passato che il film sarà incentrato sulle doti investigative di Batman, una caratteristica sempre ignorata nei precedenti adattamenti cinematografici del personaggio, con Chinatown di Roman Polanski e i noir di Alfred Hitchcock citati come fonti di ispirazioni principali.

La trama dovrebbe ruotare intorno ad un Bruce Wayne di circa venticinque anni durante i suoi primi mesi da vigilante di Gotham City, e stando a voci più o meno autorevoli racconterà di un'indagine relativa ad una serie di brutali omicidi; per risolverli Batman dovrà seguire ogni pista possibile, scontrandosi con diversi villain storici del suo universo narrativo come Pinguino, Enigmista, Due Facce e tanti altri, compresa una Catwoman di colore. Nel film Jeffrey Wright sarà Jim Gordon e Jonah Hill è in trattative per un ruolo da villain.

Il progetto dovrebbe dar vita ad un Batman-Verse sviluppato da Matt Reeves, che si svilupperà lungo una trilogia (destinata, si dice, ad ampliarsi) con protagonista Robert Pattinson, e poi altri film stand-alone come Batgirl e Nightwing. La storia dovrebbe essere ambientata negli anni '90 (così che Batman dovrà fare affidamento sulle sue capacità deduttive piuttosto che sulla tecnologia moderna per risolvere il caso) e questo dettaglio ha spinto i fan DC Films a sperare che Joaquin Phoenix possa tornare come Joker se non nel primo film, almeno nei successivi.

Ricordiamo che Arthur Fleck ha trent'anni nel film di Todd Phillips, ambientato nel 1981, quindi negli anni novanta dovrebbe averne circa una quarantina. Sono in molti a credere che, qualora Joker dovesse continuare ad incassare nelle prossime settimane, e soprattutto se Phoenix dovesse riuscire davvero a vincere l'Oscar, la Warner Bros. difficilmente rinuncerà a questa versione del personaggio.

