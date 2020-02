The Batman: un fan immagina una versione blu e grigia del costume di Pattinson

Il Batsuit che il protagonista indosserà in The Batman è ancora un segreto custodito gelosamente dalla produzione. Mentre il compositore Michael Gioacchino ha già visto il costume, i fan dovranno soffrire ancora, almeno fino all'arrivo del primo trailer. Per ingannare l'attesa c'è chi si lancia in ipotesi decisamente interessanti.

Il fan in questione è un artista digitale di nome Mizuri e ha voluto stuzzicare la fantasia dei fan proponendo su Instagram una versione particolare: a spiccare sono soprattutto il cappuccio blu e gli occhi completamente bianchi, oltre alla tuta di colore grigio. Sebbene il design sia chiaramente ispirato alla fisicità di Pattinson, che sicuramente proporrà un Batman molto meno robusto di quello di Ben Affleck, c'è da rilevare che uno stile del genere riprende in maniera perfetta quello già visto in certi fumetti e nelle serie animate. L'utente ha poi allegato la seguente didascalia:

"Il Batsuit del 2021 dovrebbe essere BLU o NERO? Secondo le fonti, il costume per The Batman del 2021 potrebbe stupire con l'iconico blu e grigio. Potrebbe essere davvero interessante, dato che un sacco dei costumi precedenti sono stati completamente neri."

Conclude dicendo che personalmente preferisce il costume nero, ma ha comunque voluto ideare questa versione e condividerla con tutti. È giusto spezzare con il passato cinematografico dell'Uomo Pipistrello? Oppure il nero è ormai diventato una caratteristica fondamentale per il personaggio?

Sebbene il progetto sia ancora ammantato di mistero per Peter Sarsgard The Batman sarà brutale, un qualcosa di molto diverso da ciò a cui siamo stati abituati.