The Batman, fan grati per l'uscita del 2022: il film con Robert Pattinson andrà al cinema

In una mossa destinata a segnare la storia del cinema, Warner Bros. ha annunciato che tutti i suoi film del 2021 andranno su HBO Max, la piattaforma di streaming on demand lanciata da qualche mese negli USA.

Ciò significa che The Batman, il nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, si è 'salvato' dall'uscita in streaming per il rotto della cuffia: come ricorderete, infatti, dopo la prima data di uscita fissata a giugno 2021 il film era stato rinviato ad ottobre 2021, ma a causa dei ritardi accumulati per via prima del lockdown e successivamente per la positività al coronavirus di Pattinson la Warner Bros. ha deciso di spedirlo direttamente al marzo 2022.

I fan inizialmente avevano protestato per questa decisione, ma ora che la Warner ha reso nota la sua incredibile decisione molti sui social hanno cambiato opinione: nelle scorse, infatti, The Batman è diventato trend su Twitter grazie ai numerosi post dei fan grati che il film possa uscire sul grande schermo, essendo slittato al 2022.

Per ora, infatti, WarnerMedia afferma che i loro piani di rilascio per il 2021 non si estenderanno fino al 2022. Resta da vedere se questa decisione rimarrà definitiva o se sarà soggetta a modifiche. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, la nuova interprete di Catwoman Zoe Kravitz ha festeggiato il compleanno sui social.