The Batman, fan estasiato dal trailer: Matt Reeves condivide il video della sua reazione

Il teaser trailer del The Batman di Matt Reeves ha lasciato praticamente solo sensazioni positive a tutti i fan dell'etichetta DC cinematografica, mostrandoci anche per la prima volta il look dei villain e il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson nella sua interezza, persino in azione in un combattimento corpo a corpo.

Tutto questo materiale era obiettivamente inaspettato, mancando ancora più di un anno alla sua uscita cinematografica, e invece Matt Reeves e Walter Hamada hanno deciso di agire con pragmatismo comunicativo, mettere insieme diverse parti del comunque già sostanzioso girato e mandare letteralmente in visibilio il fandome coinvolgendolo direttamente nel progetto con questo incredibile filmato.



In basso potete ammirare una reazione singola di un fan genuinamente esaltato dal footage, in particolare della scena - già cult - in cui Batman picchia senza freno un teppistello con velocità impressionate e una brutalità davvero inaspettata, per poi rispondere "io sono vendetta" alla domanda di uno degli altri membri del gruppo. Il fan urla con estrema felicità il suo amore per la scena, tanto da convincere Matt Reevs a ricondividere il filmato sul suo profilo Twitter personale.



