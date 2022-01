The Batman, fan entusiasti della durata del film Warner con Robert Pattinson

Infine, Matt Reeves ha visto la versione IMAX di The Batman e l'ha definita incredibile, sia dal punto di vista visivo che del sonoro. Non ci resta che aspettare quindi l'uscita del film nelle sale, prevista per il 3 marzo 2022 .

Nelle ultime ore, Warner ha pubblicato ufficialmente il tema di The Batman composto da Michael Giacchino , e adesso è possibile ascoltare la traccia sulle principali piattaforme di streaming digitale. Il pezzo dura 6 minuti e 48 secondi e sarà, presumibilmente, quello che ascolteremo con maggior frequenza durante il film che vedrà Robert Pattinson raccogliere l'eredità di colleghi come Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck. Il brano è composto da due sezioni parecchio diverse: più melodica la prima metà, che immaginiamo sarà utilizzata in momenti drammatici o di relativa quiete, e una seconda più martellante ed evidentemente adatta a sequenze più tese.

La durata di The Batman , svelata ufficialmente ieri, non sembra aver scoraggiato quasi nessuno e i fan sono decisamente pronti ad affrontare le tre ore del film di Matt Reeves in compagnia del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson. Mentre c'è chi è a dir poco entusiasta della notizia , c'è anche chi condanna l'eccessiva durata dei film oggigiorno, che con sempre maggior frequenza superano abbondantemente i canonici 90 minuti. C'è poi chi sostiene di non esaltarsi troppo poiché, a suo dire, il miglior film su Batman dura appena 75 minuti (il riferimento è a Batman: La Maschera del Fantasma, film d'animazione tratto da Batman - La serie animata). Infine, c'è chi sarebbe disposto anche a guardare una versione di The Batman lunga 4 ore!

Nella giornata di ieri è stato svelato ufficialmente che The Batman avrà una durata di quasi tre ore, rendendolo di fatto il più lungo con al centro la figura del Cavaliere Oscuro. Alla notizia, i fan hanno reagito in maniera entusiastica anche se non è mancata qualche critica principalmente rivolta all'eccessiva durata dei film in tempi odierni.

