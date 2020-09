The Batman: un fan dona cilindro e monocolo al Pinguino di Colin Farrell

Dato che nel trailer di The Batman il Pinguino di Colin Farrell non ha il look classico del villain fumettistico, un fan ha deciso di donare al nemico del film di Matt Reeves i più famosi cilindro, monocolo e sigaro, così da renderlo altamente riconoscibile ai fan più sbadati in un una fan art decisamente ironica.

Il cast del film vede anche Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis nei panni del Maggiordomo Alfred, Jeffrey Wright in quelli del Commissario Gordon e infine John Turturro come Carmine Falcone.



Quattordici giorni esatti dopo che Robert Pattinson è risultato positivo al Coronavirus, con la conseguente messa in quarantena di tutti i principali addetti ai lavori del film, Warner Bros ha annunciato intanto ufficialmente il ritorno sul set di The Batman, che speriamo non accumuli ora ulteriori ritardi.

Le riprese ai Leavesden Studios di Londra erano infatti ferme dallo scorso 3 settembre, ma secondo quanto riportato da Variety Pattinson è ora stato autorizzato ad indossare nuovamente il mantello del Cavaliere di Gotham. L'uscita è prevista nelle sale il 1° ottobre 2021.

