The Batman: i fan commentano il nuovo trailer e la Catwoman di Zoë Kravitz

É arrivato oggi il nuovo trailer ufficiale di The Batman, e tutti già ne parlano. Nelle nuove immagini diffuse dalla Warner Bros. Pictures vediamo non solo Bruce Wayne, interpretato da Robert Pattinson, ma anche la grande presenza della Catwoman di Zoë Kravitz. Ecco cosa ne hanno pensato i fan del trailer e di quello che dovrebbe essere il suo ruolo nel film.

Secondo Kravitz, The Batman è in qualche modo una storia di origine di Catwoman, ovvero la ladra di gatti a cui piacciono i randagi. "Volevo davvero immergermi nella sua identità a livello umano", ha detto Kravitz sulla sua Selina Kyle a Empire Magazine. "C'è un momento importante in cui si vede che ha queste tonnellate di gatti, e volevo davvero entrare nella psicologia di questa cosa. Perché ha tutti questi gatti? E ​​quando vedrete il film, vedrete che questa cosa è completamente connessa a chi è come essere umano."

L'attrice è poi tornata indietro, parlando del passato di Catwoman sullo schermo. Il personaggio, infatti, è stato interpretato da diverse celebri attrici, come Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway, e non è facile essere all'altezza. Ma Kravitz ha approcciato il ruolo con una filosofia ben precisa. "Spesso, quando un attore vuole una parte, tende ad annuire sempre, sorridere e dire di sì a tutto", ha detto l'attrice. "Ma qui ho provato a fare qualcosa di leggermente diverso, per me comunque, che era trattare il personaggio come se avessi già ottenuto la parte e dare degli appunti, così Matt poteva davvero farsi un'idea di com'è lavorare con me". Sicuramente il suo approccio ha avuto successo.

Per scoprire i commenti dei fan sulla sua Catwoman e sul trailer di The Batman, guardate in fondo all'articolo!