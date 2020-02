The Batman, fan camera-test per la Catwoman di Zoe Kravitz: non crederete ai vostri occhi

Quando fan e fun diventano sinonimi: ispirandosi al camera test di Robert Pattinson, il teaser col quale Matt Reeves ha svelato al mondo il costume di Bruce Wayne per The Batman, un artista da social ha immaginato come potrebbe essere il camera test di Zoe Kravitz per Catwoman.

Il risultato, che trovate in calce all'articolo, è semplicemente sbalorditivo. Ma quanto si avvicinerà al risultato finale che svelerà la Warner Bros. a tempo debito? Come sappiamo, l'attrice ha rivelato di aver già effettuato la sua prova costume, e nei giorni scorsi le nuove foto dal set ci hanno mostrato una sorta di anteprima di Catwoman (presumibilmente impersonata dalla stunt-man della Kravitz, considerato il casco) ma non è chiaro quanto quel look rispecchierà quello del personaggio durante il film, né se la celebre gatta ladra indosserà effettivamente un costume in stile fumetto.

Voi cosa ne pensate? La maschera creata Tiago Ribeiro vi convince? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che al momento ogni dettaglio di The Batman è avvolto dal mistero, ma lo scorso settembre Forbes ha riferito che il piano della Warner e di Reeves è quello di introdurre personaggi come Robin e Batgirl al fine di creare un Gotham-Verse condiviso. Secondo recenti rumor, la storia prenderà ispirazione da Il Lungo Halloween e La Corte dei Gufi, anche se la sceneggiatura di Reeves sarà completamente originale.

Il film uscirà a giugno 2021.