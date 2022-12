The Batman, una fan-art con Robert Pattinson rende omaggio a Kevin Conroy

A novembre è venuto a mancare Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman nel mondo dell'animazione e dei videogame, e ora una nuova fan-art con Robert Pattinson ne ha celebrato la leggenda.

L'immagine, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, ritrae il Batman di Robert Pattinson in una famosa posa della serie animata del cavaliere oscuro, che Kevin Conroy ha contribuito a rendere immortale con la sua iconica voce. Del resto l'attore, che ha interpretato una versione live-action di Bruce Wayne anche nelle serie tv di The CW appartenenti all'Arrow-Verse, ha lasciato una forte impronta anche nella saga di The Batman di Matt Reeves, con il primo capitolo uscito nel 2022 che ha preso dichiaratamente ispirazione dal film animato 'Batman: Mask of the Phantasm', citando anche la battuta 'Sono Vendetta' tratta dalla serie tv animata.

Ricordiamo che il futuro del franchise di The Batman parrebbe al sicuro nonostante la rivoluzione interna in casa DC che si profila all'orizzonte sotto la nuova guida dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran: l'autore di The Suicide Squad, comunque, ha assicurato che Batman sarà una parte importante del DCU, dunque è possibile che molto presto i fan si ritroveranno con due cavalieri oscuri sul grande schermo, uno per l'universo narrativo di Matt Reeves e un altro per il DCU di James Gunn.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.