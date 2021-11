The Batman, una nuova fan-art immagina Willem Dafoe come Joker

Di villain ne vedremo un bel po' in The Batman, tra un Enigmista, un Pinguino, una Catwoman e chi più ne ha più ne metta: il nome di Joker è però sempre presente nella testa e nel cuore dei fan, che vorrebbero tanto rivedere il personaggio che fu di Heath Ledger e Jack Nicholson in una nuova versione... Con il volto di chi?

I nomi, in effetti, non mancano di certo: pochi giorni fa abbiamo visto Barry Keoghan diventare Joker in una fan-art dopo esser stato Druig ne Gli Eterni, ma in queste ore un nuovo nome si è fatto avanti prepotentemente grazie ad un'altra immagine circolata sui social.

Stiamo parlando di Willem Dafoe: in una fan-art saltata fuori su Instagram possiamo infatti vedere l'attore raccogliere l'eredità di Joaquin Phoenix prendendo le sembianze della leggendaria nemesi di Batman. Un ruolo che porterebbe Dafoe ad interpretare un altro villain tra i più famosi e amati di sempre, dopo il Goblin nel cui costume lo ritroveremo a dicembre in occasione di Spider-Man: No Way Home.

Cosa ve ne pare? Dareste una possibilità ad un Joker interpretato dal nostro Willem? Fatecelo sapere nei commenti! Zoe Kravitz, intanto, ha elogiato il lavoro svolto da Robert Pattinson per il The Batman di Matt Reeves.