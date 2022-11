The Batman, una fan art immagina il Mr. Freeze del sequel con Robert Pattinson

Proprio come nelle più classiche delle storie sul giustiziere mascherato di Gotham, The Batman non si è limitato ad introdurre un solo villain: il film con Robert Pattinson si è concesso il lusso di divertirsi un bel po' tra un Enigmista, un Carmine Falcone, un Pinguino e un accenno di Joker. Ma chi incontreremo nel sequel?

Nonostante ci sia già un abbozzo di data d'uscita per The Batman 2, i dettagli sul nuovo film di Matt Reeves sono ovviamente tenuti ancora sotto chiave, e non è detto che gli addetti ai lavori stessi ne conoscano poi così tanti: ciò che è certo è che anche stavolta i villain non mancheranno, per cui perché non dare una nuova chance a Mr. Freeze?

Apparso l'ultima volta sul grande schermo in un capolavoro del so bad it's so good come Batman & Robin con il volto di Arnold Schwarzenegger, il nostro è senz'altro uno dei nemici più temibili e apprezzati del nostro Bruce Wayne: la possibilità di vederne una nuova versione non è quindi poi così remota, e una nuova fan art circolata in queste ore sui social ci propone un'ipotesi più o meno plausibile per un nuovo look del personaggio.

Cosa ne dite? Vi convincerebbe una soluzione simile? Diteci la vostra nei commenti! Matt Reeves, intanto, è già al lavoro sugli spin-off su vari villain DC dopo The Batman.