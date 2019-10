The Batman: l'ex Catwoman Michelle Pfeiffer vuole Elle Fanning come nuova Selina Kyle

Sarà sicuramente un caso, ma proprio nel giorno in cui Forbes promette nuovi annunci legati a The Batman, durante il tour promozionale di Maleficent 2 Michelle Pfeiffer ha sponsorizzato Elle Fanning come nuova Selina Kyle.

Intervista da Variety l'attrice, che ha interpretato Catwoman in Batman Returns di Tim Burton, ha dichiarato che la giovane attrice "sarebbe fantastica" per la parte.

Al momento tuttavia le quotazioni della Fanning sono molto al ribasso, dato che nelle scorse settimane le voci di corridoio hanno suggerito che Matt Reeves, sceneggiatore e regista di The Batman, starebbe cercando un'attrice afroamericana per la parte di Selina Kyle. Per molto tempo l'attrice di The Neon Demon è stata una delle favorite dai fan per il ruolo di Barbara Gordon, alias Batgirl, ma anche in questo caso la porta dovrebbe essere chiusa, per lo meno basandoci sul fatto che sarà Jeffrey Wright ad interpretare Gordon (dunque è improbabile che per la parte della figlia del commissario di Gotham venga scelta un'attrice caucasica e biondissima).

Voi cosa ne pensate? Vedreste bene la Fanning nei panni di Catwoman? Ditecelo nei commenti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che è notizia di oggi che la Warner Bros. starebbe pensando alla creazione di un Batman-Verse sulla falsa riga dello Spider-Verse della Sony.

The Batman uscirà nelle sale di tutto il mondo il 25 giugno 2021.