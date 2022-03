The Batman, Everyeye intervista l'Enigmista! Paul Dano: "Questa Gotham è potente!"

Everyeye ha intervistato Paul Dano, l'attore che interpreta l'Enigmista in The Batman: abbiamo parlato con lui di come il regista Matt Reeves ha concepito in questa pellicola il dualismo tra eroe e antagonista.

A differenza di altri cinecomic, in The Batman non è tutto bianco o tutto nero: tra bene e male, tra giusto e sbagliato non c'è una linea di demarcazione netta, ma un ventaglio di sfumature che rende più realistici e umani i personaggi.

E' di questo che abbiamo parlato con Paul Dano, che ha rivelato: "Questa è una delle cose più interessanti che Matt ha fatto. In molti film di supereroi è sempre tutto bianco o nero, e nella maggior parte delle volte tentano di proteggere lo status quo. In questo film, tutte queste cose sono messe in discussione e ciò mette il nostro eroe sotto pressione". Per approfondire il tema, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Batman.

L'attore ha rivelato inoltre che la prima conversazione tra lui e il regista ha riguardato proprio il rapporto tra eroe e villain: "La prima cosa di cui io e Matt abbiamo parlato è dell'eroe e dell'antagonista e dei due lati di un trauma, visto che Batman nasce proprio da un trauma".

"C'è sempre questa riflessione: che sia visiva, musicale o altro, il regista si sofferma su un'interessante moralità, che poi è quello che ci troviamo ad affrontare nelle nostre vite" ha proseguito Dano, aggiungendo che secondo lui "Gotham è molto potente in questo film".

Nei giorni scorsi l'attore aveva reso noto di essersi preparato a lungo per interpretare l'Enigmista in The Batman, dedicandosi alle letture crime e a tema serial killer.