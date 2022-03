The Batman, esordio con il botto nel primo week-end al box-office

La versione di Batman firmata Matt Reeves dietro la macchina da presa e Robert Pattinson davanti all'obiettivo ha regalato un week-end con il botto al box-office in tutto il mondo. Cifre molto alte sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, nei Paesi in cui il film è attualmente uscito, tra cui anche l'Italia.

The Batman ha debuttato con 128,5 milioni di dollari in patria nel fine settimana appena concluso. Si tratta del secondo week-end con l'incasso più alto dall'inizio della pandemia, superato soltanto da Spider-Man: No Way Home. Si tratta del miglior debutto del 2022 e il quinto miglior risultato di sempre nel mese di marzo.



Ciò che rende il fine settimana ancor più impressionante è comunque il risultato all'estero. Al botteghino internazionale il risultato è di altri 120 milioni di dollari, che permettono agli incassi di schizzare verso i 248,5 milioni di dollari. Tre giorni soltanto nelle sale e risultati davvero incredibili.

Ricordiamo che il film - Robert Pattinson ha svelato anche il suo Batman preferito - è anche il primo di Warner ad avere un'uscita esclusiva in sala dopo la decisione di distribuire i film del 2021 sia in streaming che al cinema, in contemporanea.



Warner Bros. aveva anticipato che quella decisione riguardava soltanto il 2021 e The Batman ne è la riprova.

Il film comprende nel cast anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.



Sul nostro sito trovate la recensione di The Batman, il nuovo film diretto da Matt Reeves.