The Batman: l'esordiente Jayme Lawson nel cast del film di Matt Reeves in un ruolo segreto

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Collider, Jayme Lawson si sarebbe unita al cast di The Batman, il nuovo film di Warner/DC Films sul Cavaliere Oscuro, in un ruolo attualmente sconosciuto.

La Lawson si unisce così ai già confermati Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, Paul Dano come L'enigmista, Zoe Kravitz come Catwoman e Jeffrey Wright come Commissario Gordon; in trattative ci sarebbero poi Colin Farrell e Andy Serkis rispettivamente per i ruoli del Pinguino e del maggiordomo Alfred.

Il ruolo di Jayme Lawson è attualmente avvolto nel mistero, ma si tratta certamente di un ruolo di spicco per questa giovane star, appena diplomatasi alla Julliard. Pensate che non ha nemmeno un profilo sul noto databse IMDb, ma ha già siglato con l'agenzia UTA. La Warner recentemente ha offerto ruoli considerevoli a giovani star o ad attrici non troppo note: basti pensare a Gal Gadot per Wonder Woman, Henry Golding per Crazy Rich Asians, Sophia Lillis per It: Capitolo uno o più recentemente a Kyliegh Curran, giovane protagonista per Doctor Sleep.

Nei suoi corsi alla Julliard, la Lawson ha recitato in Romeo e Giulietta e nella parte della protagonista per una versione rivisitata dell'Amleto, nonché in Macbeth nella parte di Lady Macbeth. In un recente filmato postato sul sito della Julliard ha rivelato che uno dei ruoli da lei sognati sarebbe proprio quello di Catwoman, una notevole coincidenza se si pensa che The Batman sarà il primo ruolo della sua filmografia.

Su queste pagine potete consultare un nostro approfondimento su tutti i nomi coinvolti in The Batman; la pellicola, lo ricordiamo, sarà diretta da Matt Reeves che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Mattson Tomlin e co-prodotto il film.