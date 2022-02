The Batman, esiste una versione rated-r? Risponde il regista Matt Reeves

Dopo il successo clamoroso ottenuto da Joker di Todd Phillips, si era inizialmente pensato che la Warner Bros. sarebbe stata interessata a distribuire The Batman di Matt Reeves con una valutazione rated-r.

Tuttavia nei giorni scorsi è stato confermato che The Batman sarà PG13 nonostante la presenza di nudità e scene di sesso leggero, e adesso in una nuova intervista il regista, sceneggiatore e produttore del film Matt Reeves ha voluto negare qualsiasi esistenza di una fantomatica versione vietata ai minori:

"Nella mia mente, fin dall'inizio, The Batman è sempre stato un film grintoso, oscuro e improntato al noir, ma comunque sempre entro i limiti del PG-13. È sempre stato così, con la convinzione che avremmo spinto quei limiti al massimo. L'ho impostato in questo modo di proposito, sapendo che così non saremmo stati costretti a tagliare niente. I materiali promozionali che state vedendo riflettono pienamente il tono del film. Non ci sarà qualche speciale versione vietata o chissà quale director's cut. Non ho dovuto iniziare improvvisamente a tagliare le scene che avevamo realizzato. Anzi, sono felice che abbiamo ottenuto questa valutazione perché voglio che il film venga visto da quante più persone possibile. Vi prometto questo: se il materiale promozionale vi ha entusiasmato, sappiate che il film che vedrete rispecchierà fedelmente quelle atmosfere."

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia