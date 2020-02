The Batman, un epico poster confronta Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson

Fatta eccezione per alcune isolate critiche, alle quali il compositore Michael Giacchino ha risposto seccato, il camera-test per The Batman col quale la Warner Bros. ha svelato il look di Robert Pattinson nel prossimo film di Matt Reeves ha conquistato i fan di tutto il mondo.

A quanto pare però ne ha conquistato uno in particolare, che in queste ore è corso sui social per mettere a confronto l'ipotetico look definitivo del Battinson (così è stato rinominato il personaggio dai fan) con quello dei suoi due precedessori, il Batfleck (il Batman di Ben Affleck visto in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League) e il Batbale (il Batman di Christian Bale protagonista della celebre trilogia di Christopher Nolan).

Potete trovare il poster fan-made nel post in calce all'articolo. Voi quale preferite? Ditecelo nei commenti.

The Batman, in uscita a giugno 2021, non differirà dai precedenti adattamenti del personaggio solo nel look del protagonista: secondo lo stesso Reeves, il film metterà in primo piano le capacità investigative del Cavaliere Oscuro, portando la pellicola nei territori del noir à la Chinatown. "Sarà un racconto noir con Batman, un film basato sul punto di vista dell'investigatore", aveva dichiarato in precedenza il regista e sceneggiatore. "Il racconto è tutto basato sulle sue spalle e spero che in questo modo conferiremo alla storia una forte componente emotiva. Sarà un Batman molto più inoltrato nella sua modalità detective rispetto a quanto abbiamo visto nei film precedenti. I fumetti hanno una grande tradizione in questo senso: è conosciuto come il più grande detective del mondo, ma questo aspetto non ha fatto parte dei film realizzati finora. Il nostro racconto da crime investigativo consentirà al suo personaggio di avere un arco narrativo che lo porterà a subire una trasformazione".

Per altri approfondimenti guardate le prime foto dal set di The Batman, con la controfigura di Pattinson che viene attaccato dai membri di una gang coi volti truccati da clown.